FC Barcelone : les Catalans bombent le torse !

La suite après cette publicité

Onze points d’avance. Huit, si le Real Madrid remporte son match en retard face à Elche mercredi. Une avance considérable au classement qui met les hommes de Xavi Hernandez en très bonne position pour aller au bout. Même si l’élimination en Ligue des Champions reste une tâche difficile à effacer, le bilan de l’ancien milieu de terrain formé à La Masia est particulièrement bon en championnat. Et ça régale tout le monde du côté de la Ciudad Condal.

Le réveil a été particulièrement doux sur la cote catalane ce lundi, et il suffit de jeter un oeil aux médias locaux pour voir que les quelques doutes du début de saison et les mauvais résultats en Ligue des Champions semblent un peu oubliés. « La Liga du rétroviseur », titre ainsi Sport, sur un ton moqueur en référence à ce Barça qui a largué le Real Madrid. Dans un autre article, le média explique que « ce Barça ne sait que gagner », et met en avant ces onze victoires consécutives du club toutes compétitions confondues.

À lire

PSG, FC Barcelone : la grosse mise au point de l’Athletico Paranaense sur Vitor Roque

Grosse enflammade !

Un Barça plutôt pragmatique, dépossédé du ballon par Villarreal par exemple, mais qui semble pourtant ravir les Catalans. Surtout que les Barcelonais ont déjà laissé derrière eux bon nombre de déplacements périlleux. « C’était un des matchs à l’extérieur les plus compliqués après avoir joué au Bernabéu, au Metropolitano, à Anoeta, au Benito Villamarin et au Sanchez Pizjuan », souligne ainsi Mundo Deportivo.

La suite après cette publicité

« La Liga est presque gagnée et c’est un titre significatif dans les objectifs du club », peut-on lire dans un article d’opinion du journal. De son côté, Xavi reste plutôt prudent : « ce n’est pas un écart impossible à rattraper. Il y a encore 17 matchs ». Mais il faut dire que même à Madrid, on ne semble plus vraiment croire à un énorme retournement de situation…