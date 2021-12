JT foot Mercato : le Real Madrid prépare un énorme dégraissage cet hiver

La suite après cette publicité

Le Real veut vendre à tour de bras

Auteur d'un très bon début de saison avec le retour de Carlo Ancelotti sur le banc, le Real Madrid pointe en tête de la Liga avec 46 points et disputera les 8es de finale de la Ligue des champions contre le PSG. Les Madrilènes veulent envoyer du lourd sur le mercato l'été prochain mais devront d'abord procéder à un large dégraissage cet hiver pour espérer réaliser leurs ambitions galactiques. C'est simple, le Real veut se séparer de 5 joueurs lors de ce mercato hivernal ! Le premier nommé est l'un des plus gros salaires du club avec 13 M€ par an, il s'agit de Gareth Bale. Le Gallois n'entre pas vraiment dans les plans d'Ancelotti et s'en séparer en janvier serait une bonne chose car il arrive en fin de contrat en juin prochain. Même situation pour Isco qui ne s'est pas imposé aux yeux de son entraîneur avec seulement 1 titularisation sur 7 matches disputés. L'Espagnol est dans le viseur de Newcastle qui aimerait réaliser un mercato conséquent pour se maintenir en Premier League. Le club anglais devra tout de même faire face à la concurrence du Séville FC dans ce dossier. Presque oublié depuis son retour en 2018, Mariano Diaz doit se trouver une porte de sortie cet hiver. Sauf que les prétendants ne sont pas légion et son cas agacerait particulièrement les dirigeants madrilènes. Remplaçant de luxe, Luka Jovic est loin de faire l'unanimité chez les Merengues. Sauf que le Serbe dispose toujours d'une belle cote sur le matché alors si une belle offre arrive sur la table, il ne sera pas retenu, bien au contraire. Enfin, c'est un dossier épineux que devront gérer Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, celui d'Eden Hazard. Le Belge est décevant depuis son arrivée avec des pépins physiques à répétition, alors le club de la capitale espagnole cherche à s'en débarrasser à tout prix ! Là aussi, si une offre à la hauteur des espérances des dirigeants est formulée, l'ancien de Chelsea sera poussé vers la sortie. Bref, le Real veut largement dégraisser son effectif et a déjà désigné ses indésirables…

Le mercato s'affole un peu partout en Europe

José Mourinho veut aller faire son marché à l'OL. Pour renforcer son milieu de terrain, le Special One veut s'offrir Bruno Guimarães. Le club de la Louve est prêt à proposer 30 M€ aux Gones pour lâcher leur Brésilien selon Globo Esporte. Sauf que Jean-Michel Aulas ne l'entend pas de cette oreille et attend 45 M€ pour se séparer de l'international brésilien. Affaire à suivre… Privés de Ben Chilwell probablement pour le reste de la saison 2021-2022 après sa grave blessure, les Blues veulent se renforcer à ce poste. Et selon The Guardian, les Londoniens ont ciblé Lucas Digne qui jouit d'une belle cote de popularité outre-Manche. En plus de cela, la situation du défenseur s'est dégradée avec Everton et Rafael Benitez ces derniers mois, ce qui faciliterait un départ. Hugo Lloris pourrait faire son retour en Ligue 1 ! Selon nos informations, l'OGC Nice, son club formateur, voudrait rapatrier le capitaine des Bleus l'été prochain quand il sera libre. Et cette option plairait pas mal à Lloris. Le portier âgé de 35 ans est intéressé à l'idée de revenir dans son premier club. Ça serait un sacré coup réalisé par les Aiglons. Réponse l'été prochain…

Les officiels du jour

Après avoir quitté son poste d’entraîneur adjoint d’Aston Villa l’été dernier, John Terry va faire son grand retour chez les Blues. Le club anglais a annoncé que l'ancien défenseur aura désormais un rôle de consultant au sein de l’Académie du club. En fin de contrat en juin 2022, Matthias Ginter a annoncé hier qu'il allait quitter le Borussia Mönchengladbach en fin de saison. Son compère Denis Zakaria qui est dans la même situation contractuelle va aussi partir. Gladbach a également informé de la prolongation de Jordan Beyer. Le défenseur central de 21 ans est maintenant lié au club allemand jusqu'en 2026. La Roma a d'annoncé les prolongations d'Edoardo Bove, Nicola Zalewski et Ebrima Darboe. Les deux premiers cités voient leur bail être allongé jusqu'en 2025, tandis que le milieu américain a lui prolongé jusqu'en 2026. Enfin, un accord de principe a été trouvé entre Parme (13e de Serie B) et le Stade de Reims pour l'arrivée de Maxime Busi.