Allemagne-Danemark : l’arbitre arrête le match en urgence !

Après l’élimination de l’Italie par la Suisse à Berlin plus tôt dans la journée, c’est au tour de l’Allemagne et du Danemark de croiser le fer dans la deuxième huitième de finale de l’Euro 2024. A la demi-heure de jeu, le score est toujours vierge malgré une grosse domination de la Mannschaft et même un but logiquement refusé.

Néanmoins, pour des raisons de sécurité, l’arbitre de la rencontre, Monsieur Michael Oliver, a décidé de stopper provisoirement le match à cause de violents orages et tonnerres dans le ciel de Dortmund. La rencontre ne va pas reprendre tout de suite et devrait être arrêtée près de 15 minutes. Les joueurs ont reçu des consignes et vont pouvoir discuter avec leurs coachs respectifs.