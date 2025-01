Lens : la sortie piquante de Will Still sur Hervé Koffi

Dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, le RC Lens affronte Angers ce dimanche. Quelques minutes avant le coup d’envoi de cette rencontre, Will Still a annoncé que Mathew Ryan allait débuter dans les cages lensoises, reléguant ainsi Hervé Koffi sur le banc.

La suite après cette publicité

«Mathew Ryan va commencer dans les buts. Ce n’est pas contre Hervé Koffi, ce n’est pas personnel, j’en ai parlé avec lui mais il y a les chiffres, on a joué 4 matches avec lui et on en a perdu 3, j’ai estimé que c’était le bon choix», a notamment assuré le technicien des Sang et Or. Une sortie cash qui risque de déplaire au portier de 28 ans…