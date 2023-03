La grosse froideur du Real Madrid avec Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le Real Madrid et Mbappé, de l’histoire ancienne ? Pas tout à fait, puisqu’au quotidien pratiquement, la presse madrilène dévoile de nouvelles informations sur la situation de l’attaquant tricolore. Si on se fie aux dernières informations, la porte reste ouverte pour le Bondynois, et ce serait a priori pour 2024, une fois que ce dernier aura la possibilité, s’il le souhaite, de partir libre.

La tendance n’est donc pas à une nouvelle tentative cet été, comme ce fut le cas lors du dernier mercato estival. En revanche, ce qui est sûr, c’est que le Real Madrid a changé de stratégie. Plus question pour les dirigeants merengues de se mettre à genou devant le PSG ni devant le joueur. Comme l’indique Marca, tout est désormais bien plus froid entre le club de la capitale espagnole et le capitaine des Bleus.

À lire

Real Madrid : Zinedine Zidane va devoir convaincre le futur galactique madrilène !

Le Real Madrid est froid

Le journal indique d’abord qu’il n’y a aucune relation entre les deux clubs, et que Florentino Pérez et ses hommes de main n’ont aucune intention de négocier avec leurs homologues parisiens cette année. Quant au joueur, c’est plus ou moins pareil. « Si Mbappé veut partir cet été, c’est son problème » ; c’est de cette façon que pense le Real Madrid actuellement. Une façon de dire que cette fois, si Mbappé veut rejoindre le Bernabéu, c’est lui qui va devoir se débrouiller pour soit partir libre, soit fixer un prix avec la direction parisienne.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est conscient qu’en coulisses, il y a déjà quelques mouvements, et des messages arrivent même du clan Mbappé. Mais les Madrilènes restent impassibles, en plus d’être méfiants, surtout après l’épisode de l’été dernier. Clairement, cette fois, c’est Mbappé qui va devoir se mettre à genou pour rejoindre les Merengues si tel est son plan de carrière. Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis…