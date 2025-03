Barcelone - Osasuna : les compos sont là !

Retour aux affaires courantes pour Barcelone entre ses deux matches de Ligue des champions ! Vainqueurs à 10 contre 11 sur la pelouse de Benfica mardi soir (1-0), les Blaugranas voudront assurer la victoire ce soir face au 11e du championnat pour conserver leur siège de leader devant l’Atlético et le Real, avant de conclure l’affaire européenne à domicile pour rallier les quarts de la C1.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Flick fait légèrement tourner. Torres est en pointe, devant Yamal, Olmo et Raphinha. Gavi et Casado forment le milieu de terrain, reléguant Pedri sur le banc. Koundé et Martin protègent les couloirs, Garcia et Cubarsi défendent l’axe. Szczesny est dans le but. Suivez ce match à partir de 21h en direct commenté sur Foot Mercato !

Compositions

Barcelone : Szczesny - Koundé, Garcia, Cubarsi, Martin - Gavi, Casado - Yamal, Olmo, Raphinha (cap.) - Torres

La suite après cette publicité

Osasuna : Herrera (cap.) - Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones - Garcia, Moncayola, Munoz, Zaragoza - Budimir