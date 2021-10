Rayo Vallecano - FC Barcelone : les compositions sont tombées

La 11e journée de Liga a lieu ce mercredi avec notamment un duel de milieu de tableau entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Les Catalans tenteront de réagir après leur défaite 2-1 dans le Clàsico contre le Real Madrid. Pour cela, Ronald Koeman opte pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Devant lui, Sergino Dest, Gerard Pique, Eric Garcia et Jordi Alba prennent place. Sergi Roberto et Nico Gonzalez accompagnent Sergio Busquets la sentinelle. Enfin, le trio d'attaque est constitué de Philippe Coutinho, Sergio Aguero et Memphis Depay.

La suite après cette publicité

De son côté, le Rayo Vallecano s'articule en 4-2-3-1 avec Stole Dimitrievski dans les cages. Devant lui, Ivan Balliu, Esteban Saveljich, Alejandro Catena et Fran Garcia forment la défense. Le double pivot est assuré par Oscar Valentin et Santiago Comesana. Enfin, Radamel Falcao est soutenu par Isaac Palazon, Oscar Trejo et Alvaro Garcia.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Rayo Vallecano : Dimitrievski – Balliu, Saveljich, Catena, F. Garcia – Comesana, Oscar – Palazon, Trejo, A. Garcia – Falcao

FC Barcelone : Ter Stegen – Dest, Pique, Garcia, Alba – Roberto, Busquets, Nico – Coutinho, Aguero, Depay