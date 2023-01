OL : des banderoles anti-John Textor à Crystal Palace

La suite après cette publicité

Durant la rencontre entre Crystal Palace et Manchester United hier soir, achevée sur le score de 1-1, une scène assez inhabituelle a eu lieu en tribune. Des supporters ont déployé des banderoles à l’encontre de John Textor, le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL, qui est également le propriétaire des Eagles. «Propriétaire de plusieurs clubs, paris en bourse, Textor nous ne te faisons pas confiance» ont écrit les supporters.

L’homme d’affaires américain détient 40% des parts du club anglais depuis août 2021 après avoir injecté 100 millions d’euros et l’a intégré à sa holding Eagle Football Holdings où sont également présents l’OL, Botafogo et les Belges du RWD Molenbeek. Les supporters de Crystal Palace sont surtout en colère après de récentes informations révélant la future entrée à la bourse de New York de Eagle Football Holdings.

