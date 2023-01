Premier League : Manchester United accroché par Crystal Palace à la dernière seconde

Il y avait de la Premier League ce mercredi soir. Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Crystal Palace pour le match en retard de la 7e journée. Une journée qui avait été reportée en raison du deuil national après le décès d’Elisabeth II, la reine d’Angleterre. Pour cette rencontre en pleine semaine et après s’être offert Manchester City ce week-end, Erik ten Hag décidait de lancer pour la première fois sa dernière recrue Wout Weghorst qui débutait donc sur le front de l’attaque. Il était épaulé par l’homme en forme Marcus Rashford et le Brésilien Antony. Pour le Crystal Palace de Patrick Vieira, on retrouvait une touche française avec la présence de Mateta, Edouard et Olise en attaque.

Le début de rencontre était largement en la faveur des Red Devils qui monopolisaient le ballon sans pour autant être très dangereux. Les coéquipiers de Christian Eriksen ne parvenaient pas à faire la différence et il fallait attendre plus d’une demi-heure pour voir la première frappe cadrée du match signée Antony (37e). Crystal Palace, dominé, s’offrait tout de même l’occasion la plus dangereuse en toute fin de première période. La frappe d’Odsonne Edouard était repoussée sur sa barre par David De Gea. De quoi réveiller les Mancuniens qui ouvraient le score dans la foulée. Sur un bon service de Luke Shaw, Bruno Fernandes, seul dans la surface, n’avait plus qu’à ajuster le gardien adverse (1-0, 44e).

Au retour des vestiaires, Crystal Palace semblait montrer un visage plus offensif mais pas spécialement plus intéressant dans le dernier geste. David De Gea passait une soirée plutôt tranquille. Malgré les espaces laissés par la défense mancunienne, Wilfried Zaha ou Eberechi Eze ne parvenaient pas à faire la différence. De son côté, Manchester United procédait en contre et essayait de profiter des largesses défensives de son adversaire. Finalement après une deuxième période assez pauvre en spectacle, le match s’enflammait dans les ultimes secondes. La faute ou plutôt grâce au Français Michael Olise qui décidait d’éblouir l’enceinte du Selhurst Park Stadium.

Dans le temps additionnel de cette rencontre, l’attaquant de 21 ans envoyait une merveille de coup franc. Son missile venait fracasser la barre de De Gea et terminer sa course au fond des filets (1-1, 90+1e). Avec ce match nul, Manchester United ne connaitra pas son 10e succès de rang et rate une très belle occasion de passer devant Manchester City au classement. La formation d’Erik ten Hag reste à la troisième place et peut voir les Cityzens prendre trois points d’avance dès ce jeudi. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seul, Manchester United sera privé de Casemiro dans le choc face à Arsenal lors de la prochaine journée. Le Brésilien est suspendu. Crystal Palace reste 12e au classement.