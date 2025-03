Barça : l’expulsion de Pau Cubarsí qui a découpé Pavlidis en mille morceaux

C’est une affiche qui était très attendue depuis plusieurs semaines. Benfica accueillait le FC Barcelone sur la pelouse de l’Estádio da Luz, lors de la 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Hansi Flick décidait d’aligner notamment Pau Cubarsi en défense. Et alors que les Blaugrana venaient de se procurer quelques occasions, le match a basculé à la 22e minute.

PAU CUBARSÍ RECEIVES A DIRECT RED CARD 20 MINUTES INTO THE MATCH FOR THIS TACKLE ON PAVLEDIS 😳



BARCELONA ARE DOWN TO 10 MEN VS. BENFICA 👀 pic.twitter.com/9LEk5qehNI