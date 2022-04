Juan Mata a des touches en Ligue 1 !

Une page se tourne cet été à Manchester United. Les Red Devils souhaitent se séparer d'au moins six joueurs, quatre d'entre eux arrivant en fin de contrats. Juan Mata (33 ans) est l'un d'eux. L'Espagnol quittera Old Trafford en juin après huit saisons et demi de bons et loyaux services.

Et si la retraite a un temps été évoquée pour l'international ibérique (41 sélections, 10 buts), cantonné au banc de touche cette saison (5 apparitions toutes compétitions seulement), ESPN assure que le gaucher a la ferme intention de continuer à jouer au football et se sent clairement capable d'évoluer dans l'un des cinq grands championnats.

Comme Herrera en 2019

Il se cherche donc un nouveau challenge pour retrouver un temps de jeu plus régulier. Et cela tombe bien, parce que, toujours selon ESPN, il dispose déjà de plusieurs options. L'Inter et l'AC Milan seraient sur ses traces, tout comme des écuries en Espagne. Associé au Valence CF ou au Real Oviedo, le champion du monde 2010 ne fait pas forcément d'un retour au pays sa priorité.

Une fenêtre de tir bienvenue pour la Ligue 1, car, en effet, d'après ESPN, des clubs français se sont manifestés pour récupérer le natif de Burgos à l'issue de son bail à MU. À l'image de ce que le Paris SG a fait avec Ander Herrera en 2019. Aucun nom de formation n'a pour l'heure filtré, mais l'ambition est là. La L1 parviendra-t-elle à attirer Juan Mata dans ses filets cet été ?