Mercato : Manchester United pousse 6 joueurs vers la sortie

Le prochain mercato de Manchester United s’annonce agité. Avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, qui serait le Batave Erik ten Hag, il y a fort à parier pour que ce dernier réclame quelques renforts à sa nouvelle direction. Ensuite, les Red Devils vont également devoir compenser les départs de nombreux joueurs libres de tout contrat.

En effet, Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani ou encore Juan Mata vont plier bagage sans rapporter le moindre denier au club. Mais visiblement, MU n’en a pas terminé avec le rayon des départs. Le Mirror affirme que la direction mancunienne a fait savoir à six joueurs qu’ils étaient autorisés à partir l’été prochain.

MU a beaucoup d’indésirables

Les indésirables invités au départ sont : Anthony Martial, Donny van de Beek, Dean Henderson, Phil Jones, Axel Tuanzebe et Eric Bailly. Des noms pas franchement surprenants au vu de leur situation actuelle. Pour rappel, Martial, van de Beek et Tuanzebe ont tous les trois été envoyés en prêt du côté de Séville, Everton et du Napoli. De son côté, Phil Jones, qui avait un temps été annoncé à Bordeaux, n’entre plus dans les plans de MU depuis la fin de la saison 2018/2019. C’est simple : le défenseur n’a joué que trois matches de Premier League depuis le 24 novembre 2019.

Il n’a pas été écarté comme son coéquipier, mais Bailly n’est plus considéré comme un premier choix non plus (4 matches de PL cette saison). Enfin, les Red Devils semblent avoir tranché dans le duel entre De Gea et Henderson. Revenu à Manchester uniquement dans le but de devenir titulaire, le jeune Anglais va devoir se trouver un nouvel endroit pour prendre son envol.