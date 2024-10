PSG : Luis Enrique laisse la porte ouverte à l’Espagne

Depuis son arrivée l’été dernier sur le banc du PSG, les avis divergent sur Luis Enrique. Considéré par beaucoup comme l’entraîneur qu’il faut au Paris Saint-Germain, le technicien espagnol ne fait pas forcément l’unanimité pour autant. Critiqué pour certaines décisions jugées parfois théâtrales, la froideur de l’ancien coach du Barça, affichée à plusieurs reprises, a également fait grincer des dents auprès de certains suiveurs du club de la capitale. En revanche, la symbiose semble toujours présente entre Luis Enrique et ses dirigeants.

En ce sens, une prolongation semblait être la perspective numéro 1 pour le coach de 54 ans à Paris. Alors que son contrat expirait en juin prochain, il fallait alors agir rapidement pour sécuriser l’avenir du technicien ibérique. Et après des semaines de tractations, l’affaire a été bouclée lors de cette trêve internationale, comme l’a expliqué Le Parisien ce jeudi. Comme l’ont expliqué nos confrères, Luis Enrique a ainsi prolongé de deux saisons avec le club parisien et il ne manque plus que l’officialisation pour entériner définitivement cette décision.

Une décision attendue et qui ne choque finalement personne tant l’optimisme règne autour du mandat de l’ancien coach du FC Barcelone dans la capitale. Ce vendredi, L’Équipe a dévoilé quelques coulisses sur cette prolongation et la manière dont les négociations se sont déroulées. C’est simple : au PSG, tout le monde savait que cette prolongation allait avoir lieu. Considéré comme la personne idéale pour l’emploi selon ses dirigeants, Luis Enrique jouit d’une importante marge de manœuvre avec les pensionnaires du Parc des Princes.

De son côté, le coach espagnol se réjouirait de pouvoir travailler dans des conditions de travail idoines et estime que sa mission n’est pas encore terminée sur les bords de la Seine. En dehors de certaines déclarations qui font parfois grincer des dents, aucun doute n’était donc permis sur la poursuite de cette collaboration. En revanche, le média explique que Luis Enrique pourrait être tenté par un retour sur le banc de l’Espagne. Amer après son passage mitigé sur le banc de la Roja entre 2018 et 2022, l’ancien sélectionneur ne dirait pas non à l’idée d’un retour, qui n’est pas si farfelue. En effet, même s’il a remporté l’Euro 2024, Luis de la Fuente ne serait plus en odeur de sainteté sur le banc ibérique d’après la presse espagnole. Affaire à suivre…