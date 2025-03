Les méthodes de l’OL pour contourner la suspension de Fonseca

Alors que le coach de l’Olympique Lyonnais Paulo Fonseca a été suspendu officiellement ce mercredi par la commission de discipline de la LFP, des méthodes plus ou moins conventionnelles se mettent en place pour lui permettre d’officier malgré la sanction, qui s’étend jusqu’au 30 novembre 2025. «Des habitudes vont changer, par exemple quand on sort de l’hôtel, parce qu’on faisait toujours la réunion dans le vestiaire», raconte le premier adjoint de Paulo Fonseca, Jorge Maciel, qui devrait être présent sur le banc à la place du coach portugais contre Nice ce dimanche.

La suite après cette publicité

«Comme on n’aura pas la présence du coach pour prendre des décisions, il faut qu’on anticipe plus de choses. On mise beaucoup sur travail de préparation dans la semaine», a poursuivi l’ancien bras droit de Pierre Sage, resté au club après le départ de l’ex-coach des Gones. Depuis les tribunes, Paulo Fonseca assistera donc à son premier match des Lyonnais sans pouvoir intervenir, une interdiction de communiquer que le staff de l’OL entend bien respecter.