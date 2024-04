Rennes-Toulouse : un affrontement entre supporters fait 10 blessés

Des affrontements ont eu lieu cet après-midi à Rennes en marge du match entre le Stade Rennais et le TFC. Selon l’AFP, un affrontement a opposé une centaine de supporters de Rennes et Toulouse. « Dix Toulousains ont été blessés, mais seul un a été hospitalisé pour un possible traumatisme crânien » a précisé Philippe Astruc, le procureur de la République de Rennes.

« Les premiers témoignages indiquent que des ultras de Rennes seraient venus en découdre avec les "indians" de Toulouse » a ajouté le procureur. Aucun plainte ni arrestation n’a eu lieu. Une enquête a été ouverte par la DIPN (Direction interdépartementale de la police nationale) de Rennes.