L’OGC Nice négocie avec Al-Ahly pour Mohamed Abdelmonem

Un temps suivi par l’AS Monaco et Galatasaray, Mohamed Abdelmonem fait l’objet de nouvelles convoitises durant ce mercato estival. Selon nos dernières informations, des négociations ont actuellement lieu entre l’OGC Nice et la formation égyptienne d’Al-Ahly pour le natif de Zagazig, qui doit également trouver un terrain d’entente avec le club azuréen.

Pilier d’Al-Ahly la saison passée, le défenseur central de 25 ans, international égyptien (25 sélections, 2 buts) sort d’une saison plus que convaincante avec 2 buts en 44 matches toutes compétitions confondues. Révélé au plus haut niveau en 2020 dans le championnat égyptien, Abdelmonem est désormais considéré comme l’une des références à son poste et viendrait donc renforcer le secteur défensif des Aiglons. Si les discussions se poursuivent, un accord est lui espéré dans les prochains jours. Affaire à suivre…