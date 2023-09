Manchester United : Antony sort du silence après les graves accusations

La suite après cette publicité

Manchester United doit gérer un nouveau problème. Après l’affaire Mason Greenwood, qui a fait couler beaucoup d’encre, c’est le cas Antony (23 ans) qui agite les pensionnaires du Théâtre des Rêves en coulisses. En effet, ce lundi, UOL a publié un article au sujet de l’attaquant brésilien qui aurait eu un comportement très violent avec son ex-compagne, la DJ et influenceuse Gabriela Cavallin. Ce n’est pas la première fois que des informations sont dévoilées à ce sujet. Mais cette fois-ci, des preuves matérielles ont été divulguées.

Cela a fait forcément grand bruit au Brésil. D’autant que l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam était convoqué avec la Seleção durant ce mois de septembre. Suite à cette affaire, la CBF a décidé d’écarter Antony. Afin de protéger la victime présumée, le joueur, l’équipe nationale brésilienne et la CBF, l’organisation informe qu’Antony a été exclu de l’équipe nationale brésilienne, peut-on lire sur le communiqué de presse. Une mauvaise nouvelle pour l’attaquant de MU qui a été remplacé par Gabriel Jésus (Arsenal).

Antony dément

UOL a précisé de son côté que la fédération brésilienne va se réunir très vite pour discuter de la situation du joueur. Un footballeur qui a décidé de sortir du silence ce lundi sur son compte Instagram. Il a publié un long message. «Par respect pour mes fans, mes amis et ma famille, je me sens obligé de parler publiquement des fausses accusations dont j’ai été victime. Depuis le début, j’ai traité cette affaire avec sérieux et respect, en apportant les éclaircissements nécessaires à l’autorité policière. L’enquête policière est soumise au secret judiciaire et je ne peux donc pas en rendre public le contenu.»

Puis il a ajouté : «cependant, je peux affirmer sereinement que les accusations sont fausses et que les preuves déjà produites et les autres preuves qui seront produites démontrent que je suis innocent des accusations portées. Ma relation avec Gabriela a été tumultueuse, avec des insultes verbales des deux côtés, mais je n’ai jamais commis d’agression physique. A chaque instant, que ce soit en témoignage ou en entretien, elle présente une version différente des accusations. C’est pourquoi je viens nier avec véhémence les accusations portées et vous informer que je reste à l’entière disposition des autorités brésiliennes pour clarifier tout ce qui serait nécessaire. J’espère que les enquêtes policières en cours démontreront la vérité sur mon innocence.» L’enquête permettra d’y voir plus clair.