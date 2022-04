OM : le rôle clé des gardiens

La suite après cette publicité

Au début de saison, on s'attendait à une véritable révolution Sampaoli avec du déséquilibre, des buts. Sur les premières rencontres, on a été servi. Mais très vite, l'Argentin s'est tourné vers une équipe plus dans le contrôle, ayant la frousse des transitions. Mais on a quand même eu une grosse évolution.

Elle concerne le poste de gardien de but. On a souvent eu tendance à dire qu'il y avait dix joueurs de champ et le gardien, à l'OM, ils sont onze tant le portier participe à la création du jeu depuis l'arrière. «C'est du point de vue de l'apport du jeu. Avec le ballon, ça nous permet d'avoir une supériorité numérique, on a plus de possibilités de battre l'adversaire. Cela permet d'avoir une bonne relance. Il y a aussi l'aspect sans ballon, cela permet de contrer la profondeur. C'est quelque chose d'intéressant pour nous », expliquait ainsi Jorge Sampaoli lors de la conférence de presse d'avant-match de Saint-Etienne, ce jeudi.

Une moyenne de position à 23,5 m contre Monaco

Justement, la hauteur de Pau Lopez en Ligue 1 est assez dingue. Nous avions l'habitude que les portiers restent dans leur surface de réparation, avec l'Espagnol, ce n'est pas du tout le cas. Sur la saison, il a connu beaucoup de position moyenne au-delà des 16,50 mètres. Contre le FC Lorient (17,3 m), contre Clermont (22,6) culminant, contre l'AS Monaco à 23,5 m !

« C'est vrai qu'on joue haut, c'est le style de jeu. Le style de Sampaoli avec le gardien très haut, ça me permet d'être connecté avec les autres. Quand on est juste défensif, on a moins d'actions. Ce style, ça me permet d'être plus attentif et quand tu touches plus de ballons, tu connectes mieux avec les autres », a d'ailleurs précisé le gardien, lui aussi en conférence de presse.

Une passe décisive en Ligue 1

Cette saison, tout part d'ailleurs de lui. Il ne joue que très rarement long et quand il le fait, ça passe ou ça casse. Il a un peu plus de mal quand il est bien pressé, mais quand il a le temps, il se paye le luxe de s'offrir une passe décisive à Cengiz Ünder contre Brest (4-1).

D'ailleurs, il touche beaucoup de ballons. Contre l'ESTAC, le 28 novembre dernier, il a été le second joueur de l'OM, en première période, à avoir touché le plus de ballons (48), talonnant Valentin Rongier (49). Steve Mandanda s'est aussi habitué à ce style, même si on le voit moins. Mais cette saison, les Olympiens jouent bien à onze. Et ce n'est pas plus mal.