Barcelone prêt à acquérir une franchise de MLS pour conserver Messi ?

S’il y a un joueur dont l’avenir est incertain, c’est bien Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain, la Pulga peut dorénavant signer un contrat avec n’importe quel club. Entre le PSG et Manchester City qui lui font les yeux doux, il y a aussi son club de cœur, son club actuel qui reste à l’affut : le FC Barcelone. Le futur du club aussi est inconnu. On ne connaît pas pour le moment le nom du futur président du club, qui donnera le ton pour l’avenir des Blaugranas. L’avenir du sextuple Ballon d’Or devrait être défini par le projet du prochain président. Parmi les candidats à la présidence, Xavi Vilajoana fait partie de ceux qui souhaiteraient conserver Lionel Messi au sein de l’équipe catalane, et il aurait même définit une stratégie inédite pour cela. Son projet ? Selon AS, il serait d'acquérir une franchise de MLS pour permettre à l’international argentin d’y jouer après son départ d’Espagne.

La suite après cette publicité

Messi avait déjà par le passé, exprimé son souhait d’un jour évoluer en MLS et de vivre aux États-Unis. L’idée serait également d’attirer Luis Suarez dans la franchise, pour reformer le duo iconique des belles années barcelonaises. L’idée d'obtenir une franchise américaine avait déjà été soulevé par Joan Laporta en 2009, mais le projet avait finalement capoté. Plusieurs autres obstacles se dressent sur la route de ce faramineux projet dont notamment les finances du Barca qui sont aux plus mal, et qui pourraient stopper court les idées de Xavi Vilajoana.