Un joueur de 16 ans décédé en Angleterre

C’est une tragique nouvelle que le club de Grimsby Town a communiqué. Le pensionnaire de League Two (quatrième division anglaise) a annoncé le décès d’un de ses joueurs, Cameron Walsh, seulement âgé de 16 ans et de son père. Le jeune homme et son père ont été tués dans un accident de voiture. Le club de Grimsby Town a rendu hommage à l’enfant «beaucoup aimé et indéniablement talentueux» et à son père Dave Walsh.

La suite après cette publicité

«Le Grimsby Town Football Club pleure la perte tragique d’un membre de l’équipe de jeunes et de son père. C’est avec une profonde tristesse et le cœur lourd que le Grimsby Town Football Club annonce le décès intemporé de l’un de nos chers membres de l’équipe de jeunes, Cameron Walsh, âgé de 16 ans, et de son père Dave.»