Belgique : Louvain suspend Sofian Kiyine après son accident de la route spectaculaire

Alors que la Jupiler Pro League devait reprendre ses droits vendredi dernier après la trêve internationale, on apprenait que Sofian Kiyine, joueur de l’OH Louvain, avait eu un grave accident de la route la veille. Selon plusieurs médias flamands, le milieu de terrain roulait à plus de 200km/h sur une route limitée à 90 km/h, et finissait par perdre le contrôle de sa voiture, heurtant ainsi violemment un rond-point pour finir sa course… dans le hall omnisports de Flémalle, où s’entraînaient des enfants quelques minutes auparavant.

Ce mardi, l’OH Louvain a décidé de suspendre Sofian Kiyine après cet accident de la route très violent mais qui n’aura heureusement pas fait de victime ni de blessé, aussi étonnant que cela puisse paraître à la vue des images spectaculaires du crash. «L’OH Louvain a décidé de suspendre Sofian Kiyine pour une durée indéterminée. Le club prend cette décision pour permettre à l’enquête de se dérouler sereinement. L’état de santé de Kiyine est relativement bon compte tenu des circonstances de l’accident. Il pourrait quitter l’hôpital demain. Le club et le joueur ne feront pas d’autres commentaires» peut-on notamment lire dans le communiqué du club belge.

