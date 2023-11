OL : John Textor recrute Tony Parker

Depuis l’arrivée de John Textor, l’Olympique Lyonnais ne semble pas réussir à lancer son projet. Après une année décevante la saison dernière, le club rhodanien vit un cauchemar cette saison. Lanterne rouge du Championnat avec 0 victoire, la formation emmenée par Fabio Grosso n’y arrive pas. Et outre l’événement du week-end dernier avec ce match annulé face à l’OM, l’OL est aussi empêtré dans une crise interne. Joh Textor cherche d’ailleurs à faire le ménage depuis quelque temps.

Dans ce sens, Santiago Cucci, président exécutif intérimaire, ne restera pas alors que Vincent Ponsot a été rebasculé vers l’équipe féminine. Et ce dimanche, avant le match face à Metz, une grosse annonce a été faite par… Tony Parker. L’ancien joueur de NBA a lâché une petite bombe au micro de Prime Video. «Textor veut que je revienne, il m’a demandé de réintégrer le board de l’OL, de Eagle, ce serait un retour intéressant, j’ai envie d’aider. L’ASVEL et l’OL, c’est une famille. John Textor m’a demandé de s’assoir à sa place aujourd’hui. Je parle avec Tolisso, Lacazette et tous ceux que je connais. Ils travaillent beaucoup et ne vont pas lâcher », a expliqué celui qui s’est donc installé à la place du président américain au stade.