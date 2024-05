OL : le communiqué sur les incidents au Groupama Stadium

La soirée de samedi a été un désastre pour l’Olympique Lyonnais. Sur le plan sportif, les Gones ont perdu en finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Pour ne rien arranger, des incidents ont eu lieu avant la rencontre entre les supporters des deux équipes, et même pendant le match, à Lyon. Au Groupama Stadium, les supporters étaient invités à suivre la rencontre sur un écran géant. Mais des insultes racistes et des violences dans l’enceinte du stade ont été recensés. Une femme a notamment subi des coups de coude de la part d’un homme alors qu’ils célébraient un but de l’OL. Le club rhodanien a publié un communiqué dénonçant ces actes et en prenant la défense des victimes.

«L’Olympique Lyonnais condamne fermement les violences qui ont eu lieu samedi soir au Groupama Stadium et apporte tout son soutien aux victimes. En lien avec l’association Her Game Too France, l’OL a réussi à prendre contact avec l’une des jeunes femmes et accompagnera toutes les victimes dans leur plainte en se constituant partie civile à leurs côtés. Ces comportements inacceptables et choquants n’ont pas leur place à l’Olympique Lyonnais», a communiqué l’OL sur ses réseaux sociaux.