L’éclosion remarquée de l’international U20 français Darnell Eric Bile

Depuis son arrivée en Grèce en septembre dernier, tout a été très vite pour Darnell Eric Bile (19 ans). Après un premier contrat signé il y a quelques semaines avec l’Asteras Tripolis, l’ancien grand espoir de l’AS Saint-Etienne a rapidement grappillé du temps de jeu en championnat en se faisant remarquer à chaque entrée en jeu. Des performances qui lui ont ouvert les portes de l’Equipe de France U20 avec laquelle il a fait ses premiers pas ces derniers jours face au Danemark (1-1).

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, cet attaquant puissant, explosif et qui aime prendre les espaces vient de prolonger son bail avec l’actuel 7e de Super League grecque jusqu’en juin 2027. De quoi ravir le principal intéressé qui se sent très bien dans un club où il aspire à s’imposer et à devenir un joueur important. Reste à savoir s’il en aura le temps. Déjà plusieurs clubs européens s’intéressent à lui, notamment Nottingham Forest en Angleterre et Stuttgart en Allemagne. A suivre.