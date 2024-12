Le nouveau challenge de Vinicius Jr pour 2025

Il n’y a plus aucun doute maintenant : Vinicius Jr est considéré comme un des tous meilleurs joueurs de la planète. Si ce n’est le meilleur. L’indignation générale lorsqu’il n’a pas reçu le dernier Ballon d’Or est la preuve qu’aux yeux de tous les fans de foot, il est devenu une référence absolue. L’époque des moqueries et des memes à son sujet sur les réseaux sociaux est désormais bien loin, et le Brésilien est aujourd’hui la tête d’affiche du club le plus prestigieux de la planète. Et cette année 2025 s’annonce particulièrement intéressante pour lui.

D’abord, il y a évidemment les défis à relever en club. Nul doute que le Brésilien voudra encore tout gagner avec le Real Madrid, après cette année 2024 réussie. Mais on peut le dire, il n’a plus rien à prouver et même s’il venait à sous-performer en Ligue des Champions notamment, son statut et son niveau ne seraient pas immédiatement remis en cause. En revanche, dans la course au Ballon d’Or, Vinicius Jr sait qu’il part déjà favori et que de bonnes prestations sous la tunique merengue lui offriraient le Graal des distinctions individuelles d’office, d’autant plus qu’il n’y a pas de compétition internationale majeure cette année. Sa "rivalité" avec ses coéquipiers Kylian Mbappé et Jude Bellingham pour ce BO 2025 risque d’être particulièrement intéressante à suivre par ailleurs, et sur ce début de saison 2024/2025, le Brésilien est déjà au-dessus du Français et de l’Anglais.

Développer la marque Vinicius Jr

L’aspect extra-sportif risque aussi d’être tout aussi important que ce qui se passe sur le rectangle vert pour lui. Si son niveau sur le terrain ne suscite plus aucun doute, le Madrilène a probablement constaté qu’il doit encore travailler sur son image en dehors des prés. Le Brésilien n’est effectivement pas encore aussi séduisant que d’autres joueurs comme son coéquipier Kylian Mbappé pour les marques et les sponsors, ou sur le plan médiatique. Comme l’indique Relevo, son voyage aux Etats-Unis pendant ces fêtes n’avait pas uniquement un but purement touristique. Derrière ces vacances du côté de la Big Apple, il y aussi une volonté de se montrer et de développer son image. D’où ses apparitions remarquées en bord de parquet dans le mythique Madison Square Garden pour un match des New York Knicks (NBA) ou lors d’un match des Miami Dolphins (NFL).

Sa photo avec la chanteuse Rihanna qui a fait le tour des réseaux va aussi dans ce sens. Vinicius Jr sait effectivement qu’un Ballon d’Or et que la reconnaissance globale du public foot ne se gagnent plus uniquement, en 2024 presque 2025, sur le terrain. C’est aussi un gros enjeu pour le Real Madrid, puisque le joueur et le club se partagent les droits d’image du joueur. Plus l’attaquant de 24 ans développe son image de marque et sa popularité, plus il est susceptible de rapporter de l’argent au club de la capitale espagnole. Vini sait donc que ce n’est plus seulement sur la pelouse du Bernabéu et sur le reste des pelouses européennes qu’il est attendu…