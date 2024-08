Sebastian Nanasi file à Strasbourg

Déjà auteur d’un mercato impressionnant, Strasbourg termine fort. Le club alsacien vient d’officialiser la venue de Sebastian Nanasi (22 ans). Le milieu offensif de côté gauche débarque en provenance de Malmö contre 11 M€. Il signe jusqu’en 2029.

Il est la 10e recrue de l’été, et la seconde plus onéreuse après Sekou Mara (12 M€), arrivé en début de semaine. Rien que sur cette première moitié de saison (débutée en mars) avec son ancien club, l’international suédois (3 sélections, 1 but) cumule 7 buts et 11 passes décisives en 23 rencontres.