PSG - Bordeaux : les compositions sont tombées

La 28e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre le Paris Saint-Germain qui est leader et la lanterne rouge : les Girondins de Bordeaux. A domicile, les Franciliens optent pour un 4-3-3 avec Keylor Navas dans les cages derrière Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Danilo Pereira est placé en sentinelle aux côtés de Leandro Paredes et de Georginio Wijnaldum. Enfin, le trio d'attaque est composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr.

De son côté, Bordeaux s'articule dans un 3-5-2 avec Gaëtan Poussin comme dernier rempart. Stian Gregersen, Anel Ahmedhodzic et Marcelo Guedes forment la défense. Les rôles de pistons sont assurés par Enock Kwateng et Rémi Oudin tandis que Josuha Guilavogui, Danylo Ignatenko et Jean Onana composent le milieu de terrain. En pointe, Alberth Elis et Yacine Adli sont associés.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Paris Saint-Germain : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Paredes, Danilo, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Neymar

Girondins de Bordeaux : Poussin - Gregersen, Ahmedhodzic, Marcelo - Kwateng, Ignatenko Guilavogui, Onana, Oudin - Elis, Adli