JT Foot Mercato : ces stars mises au placard

Les stars placardisées

On va parler des joueurs qui ont été poussés vers la sortie tout l’été et qui n’ont finalement pas trouvé preneur. De quoi rendre fou de rage certains clubs qui ont décidé de prendre une décision forte : mettre les joueurs au placard. C’est le cas au PSG avec Hugo Ekitike. Sa décision, de ne pas rejoindre l’Eintracht Fracfort a failli faire capoter le deal Randal Kolo Muani. Résultat, le joueur va devoir ronger son frein jusqu’au mercato hivernal, lui qui n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs pouvant participer à la Ligue des Champions. Du côté de Manchester United, deux joueurs sont aussi dans ce cas-là. On commence avec Jadon Sancho qui s’est mis à dos son coach Erik ten Hag après l’avoir critiqué publiquement à la suite de sa mise en retrait pour le match face à Arsenal. L’ailier anglais s’est également mis tout le vestiaire à dos à cause de son comportement affiché lors des séances d’entraînement. En attendant, Manchester United a annoncé via un communiqué que Jadon Sancho s’entraînera à l’écart du groupe de l’équipe première jusqu’à «résolution d’un problème de discipline dans l’équipe». L’autre joueur des Red Devils dans la tourmente, c’est Harry Maguire pour ses mauvaises performances. À Chelsea, Malang Sarr ne semble plus avoir d’avenir. Comme le rapporte le Daily Mail, Mauricio Pochettino a soumis une liste de 25 joueurs pour la saison en Premier League, sans grande surprise, l’ancien de l’OGC Nice n’y figure pas. Enfin, Hugo Lloris aurait pu subir le même sort. The Guardian expliquait que le joueur de 36 ans pouvait recevoir un traitement très dur de la part de son club puisque les Londoniens étaient prêts à le mettre au placard jusqu’au mercato d’hiver 2024. Mais retournement de situation, Lloris est bien présent dans la liste des 25 joueurs sélectionnés pour disputer la saison en Premier League.

À la recherche du nouveau Pogba

La Juventus commence déjà à préparer l’après-Paul Pogba. Comme vous le savez, la Pioche est en attente de sa sentence après avoir été contrôlée positive à la testostérone. Une affaire qui pourrait lui coûter entre deux à quatre années de suspension, autant dire une fin de carrière prématurée pour le joueur âgé de 30 ans. Le Corriere dello Sport indique que le joueur a jusqu’à ce soir minuit pour demander une contre-analyse, mais l’intéressé pourrait bien ne pas le faire, en signe de bonne foi. De son côté, la Juventus prépare déjà sa succession, comme l’explique La Repubblica ce jeudi. Et d’après le média transalpin, c’est Thomas Partey, le milieu de terrain ghanéen d’Arsenal qui est dans le viseur. Ce dernier présente des qualités et un profil similaires au joueur tricolore. À noter que le joueur était déjà suivi par les Turinois depuis un moment déjà, mais un départ semble compliqué puisque le joueur est considéré comme un joueur important aux yeux de Mikel Arteta. Autre option maison avec Joseph Nonge Boende. Le milieu de terrain belge de 18 ans, qui évolue avec l’équipe B de la Juve, pourrait être promu en équipe A pour occuper la place laissée libre par le Français. Ce dernier s’est déjà entraîné avec l’équipe première et représenterait une solution à coût zéro. Affaire à suivre.

La nouvelle folie de Chelsea

À Chelsea, le mercato vient à peine de fermer ses portes que les Blues pensent déjà au prochain. Et sans grande surprise, le club londonien va une fois de plus faire sauter la banque ! Et c’est encore du côté de Brighton que la formation entraînée par Mauricio Pochettino compte faire ses emplettes. Après avoir attiré Moisés Caicedo, Chelsea vise la nouvelle sensation de Premier League, Evan Ferguson. L’attaquant irlandais est très en vue en ce début de saison avec déjà 4 buts en autant de matches. D’après le London Evening Standard, Brighton a fixé à 140 M€ le prix de sa pépite de 18 ans. Comme pour Moisés Caicedo, les Seagulls comptent faire craquer les Blues.