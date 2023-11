L’Espagne arrache deux pépites à l’Algérie !

Ces dernières années, la guerre des binationaux fait rage entre les nations européennes et africaines. Et avec le développement du football africain, certains joueurs hésitent de moins en moins à jouer pour leurs pays d’origine. Récemment, l’Algérie a enregistré les arrivées d’Houssem Aouar et Amine Gouiri. Et les Fennecs espéraient cette fois doubler l’Espagne pour la pépite du Betis Yanis Senhadji.

Le jeune attaquant de club espagnol était pisté par l’Algérie et avait même été convoqué lors de cette trêve avec les U20. La presse espagnole annonçait d’ailleurs qu’il avait finalement bien décidé de jouer pour les Fennecs. Mais tout a basculé ce jeudi puisque l’Espagne, devant cette annonce, a décidé d’appeler Yanis Senhadji dans la liste des U19. Et le joueur a fait volte-face et a accepté la convocation de l’Espagne. «Je suis très content de ma convocation avec l’Espagne», a confié l’attaquant de 18 ans sur son compte Instagram. Ce n’est pas le seul joueur dans ce cas puisque Rayane Belaid (18 ans), joueur de l’Atlético de Madrid, a décidé de faire la même chose. Convoqué avec les U20 de l’Algérie, il a finalement été appelé pour la première fois par l’Espagne en U19 et a décidé de rejoindre la Roja. Un double coup dur pour l’Algérie.