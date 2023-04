Bayern Munich : l’affaire Sadio Mané scandalise le Sénégal

La suite après cette publicité

C’est l’affaire qui secoue le football allemand depuis maintenant plus d’une semaine. Après la lourde défaite du Bayern Munich face à Manchester City, la presse allemande avait révélé qu’une violente bagarre avait éclaté entre Sadio Mané et Leroy Sané. L’attaquant sénégalais avait frappé au visage l’international allemand et des coéquipiers avaient dû séparer les deux hommes. Rapidement, les photos de Leroy Sané à l’entraînement lèvres gonflées ont fait office de preuve pour ceux qui doutaient de la véracité de l’information. Devant l’emballement médiatique, le Bayern Munich a dû réagir avec un court communiqué. «Sadio Mané, 31 ans, ne sera pas dans l’effectif du FC Bayern pour le match à domicile face au 1899 Hoffenheim samedi prochain. La raison en est l’inconduite de Mané après le match de Ligue des champions du FC Bayern à Manchester City. De plus, Mané recevra une amende » écrivait ainsi le club allemand.

Une presse allemande virulente

Le quotidien BILD, qui avait révélé en premier l’histoire de cette bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané, publiait également le montant de l’amende infligé par les Bavarois : 350.000 €. Une amende historique et qui peut étonner tant on connaît le lien fort entre le Bayern Munich et les bagarres entre coéquipiers dans son histoire. Mais ce qui a surtout animé les débats depuis une semaine, ce sont les raisons de cette fameuse altercation. Souvent décrit comme discret, calme et humble, Sadio Mané a donc craqué, s’en prenant à son coéquipier. Un comportement loin d’être habituel. Et pour expliquer ce dérapage, deux visions se sont opposés. D’un côté le média sénégalais Taggat, proche de Sadio Mané depuis le début de sa carrière, dévoilait les propos tenus par Leroy Sané (« Scheisse Schwarzer (noir de merde, ndlr) »). De l’autre, la presse allemande qui démentait une possible insulte raciste et expliquait plutôt que l’ancien de Liverpool, frustré de sa situation au club et de son faible rendement, avait craqué après un échange virulent mais "banal" dans un vestiaire de foot. Sky Germany et BILD révélaient ensuite que les joueurs avaient peu apprécié le geste de Mané et que le club, qui n’a sanctionné que Mané dans cette histoire, souhaitait se séparer rapidement de lui cet été. Devant ces révélations, Thomas Tuchel a expliqué en conférence de presse compter sur son joueur. «Je ne le connais que comme un professionnel de haut niveau absolu. Il n’a jamais été coupable de quoi que ce soit et a toujours toute ma confiance», confiait ainsi l’ancien coach du PSG.

À lire

Bayern : Benjamin Pavard évoque l’altercation Mané-Sané

La presse allemande s’accorde donc à positionner Sadio Mané en coupable dans cette affaire et Leroy Sané en victime. Depuis cette histoire, les médias allemands multiplient les articles sur des indiscrétions du club. Le Bayern serait très déçu du niveau de Sadio Mané cette saison et ne veut déjà plus de lui. Un traitement qui scandalise la presse sénégalaise qui a le sentiment de voir sa star être traînée dans la boue gratuitement. «Ici, l’opinion a naturellement fait bloc autour de Sadio Mané. Pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il a acquis un statut d’icône ultime au Sénégal et s’il fallait faire un parallèle, je dirais que c’est à la mesure de comment l’opinion française avait fait bloc autour de Zidane lors de son coup de tête sur Materrazzi. Ensuite, parce que Sadio est connu pour être un joueur d’une grande correction, limite on lui reproche d’être trop gentil à tel point qu’il est inconcevable qu’il puisse se rendre coupable d’un geste d’une telle violence et que pour en arriver là, il faut vraiment que la provocation soit d’un niveau très élevé», nous confie Babacar Ndaw Faye, rédacteur en chef du média sénégalais Emedia.

La suite après cette publicité

La gestion du club pointée du doigt

Ce mercredi soir, de retour dans le groupe du Bayern face à City (1-1), Sadio Mané a encore une fois débuté sur le banc. Et s’il est entré en jeu, il n’a absolument pas pesé offensivement et n’a touché que très peu de ballons. Au coup de sifflet final, il a été le seul joueur de l’effectif à rentrer au vestiaire alors que l’équipe était partie saluer les supporters. Une attitude qui conforte cette notion de mal-être que la presse sénégalaise avait dévoilé. «Dans cette affaire, s’il y a un point sur lequel tout le monde se rejoint, c’est peut-être sur le fait que le silence de Sadio Mané et de son entourage direct participe à laisser persister le flou. Les discussions à ce propos se résument au fait qu’il aurait dû régler l’affaire en public. Maintenant, on connaît le joueur, qui ne fait pas de vague, même si ça le dessert, il y a eu par le passé d’autres occasions où tout le monde s’attendait à ce qu’il s’exprime davantage en public et il ne le faisait pas pour autant. Son attitude dans cette affaire colle à sa personnalité. C’est comme ça, c’est Sadio qui est comme ça», ajoute Babacar Ndaw Faye.

Et cette histoire risque forcément d’avoir un impact négatif sur le sportif pour le Bayern Munich. Sur cette fin de saison, le club bavarois vient d’être éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe d’Allemagne. Et même s’il est leader du championnat, il ne transpire pas du tout la sérénité sur ce sprint final. Un sprint final qui devrait se faire avec un Sadio Mané très peu impactant tant le Sénégalais semble traîner son spleen depuis quelques semaines. Et la gestion de cette affaire du côté du Bayern Munich ne va rien arranger. Car la direction allemande, qui a lourdement sanctionné Mané et n’a pas hésité à lâcher quelques déclarations piquantes dans la presse, a décidé de noyer un peu le poisson. Leroy Sané a été plutôt protégé et le club n’a pas souhaité mettre les choses au clair sur les raisons de cette dispute. Une gestion qui a aussi dérangé le Sénégal. «L’opinion publique en veut beaucoup au Bayern dans la façon de gérer cette affaire», conclut Babacar Ndaw Faye. Quoi qu’il en soit, cette histoire a véritablement eu un impact néfaste sur la fin de saison du Bayern mais aussi sur Mané qui pourrait bien déjà faire ses valises cet été.