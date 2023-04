Bayern : Benjamin Pavard évoque l’altercation Mané-Sané

La suite après cette publicité

Dans un court entretien accordé à Canal + à la veille de recevoir Manchester City en quart de finale retour de la Ligue des Champions (défaite 3-0 à l’aller), le défenseur français du Bayern Munich Benjamin Pavard a évoqué l’état du vestiaire bavarois, notamment après l’altercation entre Leroy Sané et Sadio Mané, en espérant que cette dernière soit effacée par une victoire bavaroise à l’Allianz Arena.

«Le vestiaire est bien, on est tous très motivés pour créer cet exploit. Après, ce qui s’est passé dans le vestiaire (à Manchester, ndlr), ça fait partie d’un vestiaire de football. Il faut passer au-dessus de ça, et on est tous focus sur le match de demain. C’est oublié ? Oui, j’espère qu’on va vite oublier après une belle victoire», a déclaré l’international tricolore aux 47 sélections (2 buts).

