Arsenal : Mikel Arteta répond à Aubameyang

«Mikel m'a forcé à partir… maintenant je suis dans l'un des plus grands clubs du monde.» Voilà le genre de propos qu'aurait tenu Pierre-Emerick Aubameyang au moment de son départ d'Arsenal pour arriver libre au FC Barcelone. Forcément déçu de la manière dont s'est terminée son aventure chez les Gunners, le Gabonais peut tourner la page, non pas sans une certaine amertume. Visiblement, ce comportement est remonté aux oreilles de Mikel Arteta, lequel n'a pas hésité à répondre en conférence de presse. L'entraîneur espagnol, qui redresse doucement mais sûrement la situation sportive de son club, se voit davantage comme «la solution et non pas le problème.»

«Je suis extrêmement reconnaissant pour ce qu'Auba a fait pour le club, pour sa contribution depuis que je suis ici», affirme dans un premier temps le coach du club anglais. «Je fais beaucoup de choses mal, c'est sûr. Mais l'intention est toujours la meilleure, et pas pour moi mais pour le club et pour l'équipe. Je pense que cela s'est terminé de la meilleure façon possible pour tout le monde. Je pense que lorsque les choses changent et que le contexte change, cela fait partie du football. Maintenant, nous avons d'autres joueurs, et d'autres qualités pour essayer de marquer les buts dont nous avons besoin.» Aubameyang va devoir se faire une raison.