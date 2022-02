Pierre-Emerick Aubameyang cartonne Mikel Arteta, le coup de pression de Ralf Rangnick à Paul Pogba

La suite après cette publicité

Aubameyang lâche ses vérités sur son départ d'Arsenal

En Angleterre, ce qu'on retient de la présentation Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone, c'est la mise au point de l'ancien Gunner sur sa relation avec Mikel Arteta. C'est ce que reprend le Daily Star sur sa Une avec ce titre : «départ forcé» ! L'ancien pensionnaire de Ligue 1 a expliqué que le coach d'Arsenal avait tout simplement «un problème avec lui». «C'est la raison de son départ,» explique le tabloïd. Même chose en Une du Mirror qui s'exclame carrément : «Arteta m'a chassé» ! L'ancien buteur et capitaine du club londonien tire à boulets rouge sur son ex-entraîneur désormais. Pour le Daily Mail, Aubameyang pousse carrément un «coup de gueule.» Enfin, The Sun aussi remet de l'huile sur le feu en indiquant que désormais «Aubam est heureux.» «Mikel m'a forcé à partir… maintenant je suis dans l'un des plus grands clubs du monde.» Tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes dans ce cas !

Rangnick ne sera pas tendre avec Pogba

On reste de l'autre côté de la Manche avec une bonne nouvelle qui concerne un international français. Comme l'annonce le Manchester Evening News sur sa Une «Paul Pogba est de retour !» Trois mois après sa blessure contractée à la cuisse lors d’un entraînement avec l’équipe de France, le champion du monde 2018 sera dans le groupe de Manchester United pour affronter Middlesbrough en quatrième tour de la FA Cup. Après avoir raté 15 matches toutes compétitions confondues, le milieu de terrain mancunien pourrait même débuter cette rencontre qualificative pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais attention, Ralf Rangnick prévient son joueur, rien n'est acquis : «Paul devra gagner sa place», a indiqué l'Allemand en conférence de presse. C'est simple, Pogba va devoir batailler pour retrouver une place de titulaire et ainsi se montrer à quelques mois de la fin de son contrat avec les Red Devils.

Bilbao met tout le monde d'accord en Espagne

En Espagne, ça jouait hier soir dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao (1-0) ! Et cette équipe basque est décidément très surprenante puisqu'elle a éliminé la Maison Blanche en réalisant le coup parfait à la 89e minute par Alejandro Berenguer. Pour Marca, ce dénouement est «le rugissement final» de cette équipe de Bilbao. «La domination de l'Athletic face à un adversaire léthargique, uniquement soutenu par la défense, a été récompensée à la dernière minute», appuie le quotidien madrilène. Forcément, cette élimination ne passe pas inaperçue dans toute l'Espagne puisque AS s'en donne également à cœur joie et estime que c'est pour cela qu'on appelle l'Althletic «les Lions» car ils ont mangé le Real. Pour l'édition basque de Mundo Deportivo, cette équipe est tout simplement «invincible» ! Après avoir sorti le FC Barcelone au tour précédent, elle s'offre cette fois le scalpe du Real Madrid. Enfin, comme l'affiche de son côté Estadio Deportivo, le Betis n'a fait qu'une bouchée de la Real Sociedad dans l'autre quart de finale de la compétition. «C'était encore un grand soir pour cette équipe», résume le quotidien local.