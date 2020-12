Juventus : Arthur impressionné par Cristiano Ronaldo

Lorsqu’on a la possibilité d’évoluer aux côtés de Lionel Messi puis de Cristiano Ronaldo, il semble bien compliqué de ne pas être impressionné par leur talent pourtant déjà bien réputé. En s’engageant l’été dernier avec la Vieille Dame, Arthur en a, pour son plus grand bonheur, fait l’expérience et évolue dorénavant avec le Portugais qu’il côtoie tous les jours à l’entraînement. Et s’il semble au courant de ce qui se dit sur le footballeur qu'il est, Arthur n'en reste pas moins surpris de voir un homme à tel point acharné par le travail.

«Ce qui m’a surpris chez lui ? La façon dont il fonctionne. Je le savais déjà parce que les gens parlent, le monde du football est petit. Il vous dit ce qu'il fait, mais quand vous le voyez de près, c'est impressionnant. Il y a des jours où on arrive à deux heures du matin parce qu'on a joué tard et il commence à s'entraîner. Qui fait ça ? Je plaisante et lui dis qu'il est malade, mais qu'allez-vous dire à quelqu'un qui a tant de Ballon d'Or ? Mentalement, il est très fort», a ainsi déclaré le joueur formé à Grêmio au cours d'un entretien accordé à Marca ce samedi.