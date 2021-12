Newcastle - MU : les compositions sont tombées

Fin de la 19e journée ce lundi avec le match entre Newcastle et Manchester United. Avant dernier, les Magpies reçoivent des Red Devils qui sont septièmes et lorgnent la cinquième position. Ainsi, Eddie Howe mise sur un 4-5-1 avec Martin Dubravka comme dernier rempart juste derrière Emil Krafth, Fabian Schär, Jamaal Lascelles et Javi Manquillo. Dans l'entrejeu, Jonjo Shelvey, Sean Longstaff et Joelinton se retrouve alors que les ailes sont occupées par Allan Saint-Maximin et Ryan Fraser. Enfin, Callum Wilson est seul en pointe.

De son côté, Ralf Rangnick articule son équipe en 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages. Devant lui, Diogo Dalot, Raphaël Varane, Harry Maguire et Alex Telles prennent place. Scott McTominay et Fred forment le double pivot. Seul en pointe, Cristiano Ronaldo est soutenu par Mason Greenwood, Bruno Fernandes et Marcus Rashford.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Newcastle : Dubravka - Krafth, Schär, Lascelles, Manquillo - Saint-Maximin, Shelvey, Longstaff, Joelinton, Fraser - Wilson

Manchester United : De Gea - Dalot, Varane, Maguire, Telles - McTominay, Fred - Greenwood, Fernandes, Rashford - Ronaldo