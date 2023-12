Antwerp - FC Barcelone : les compositions officielles

La sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions se poursuit avec Antwerp qui reçoit le FC Barcelone. Déjà assuré d’être qualifié et premier de son groupe, le Barça se déplace en Belgique sans la moindre pression mais avec l’ambition de terminer sur une bonne note. De son côté, le club belge est déjà éliminé et tentera d’arracher un premier point dans cette campagne européenne. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Xavi aligne un onze de départ assez remanié. Le technicien catalan fait tourner en misant sur certains jeunes comme Yamal, F.Lopez ou encore Hector Fort. On y retrouve des joueurs peu en confiance comme Sergi Roberto et Romeu mais aussi des titulaires habituels avec Koundé, Christensen et Lewandowski. Côté local, Mark van Bommel aligne son meilleur onze possible, le Français Butez est bien titulaire dans le but tout comme le jeune Coulibaly en défense.

Les compositions

Antwerp : Butez - De Laet, Alderweireld ©, Coulibaly, Wijndal - Keita, Vermeeren, Yusuf - Kerk, Janssen, Ejuke.

FC Barcelone : I.Pena - Fort, Koundé, Christensen, Baldé - S.Roberto ©, Romeu, F.Lopez - Yamal, Lewandowski, F.Torres.