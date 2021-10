Les supporters autorisés à revenir nombreux dans les stades

Les stades continuent de se remplir petit à petit dans toute l'Europe. Alors que la France et l'Angleterre ont pu rouvrir les stades à 100% de leur capacité pour la reprise de leur championnat respectif au début de la saison, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ne devraient pas tarder à imiter leurs voisins à leur vitesse. Les autorités outre-Pyrénées ont d'ailleurs levé la jauge, précédemment à 60%, même si la distanciation d'1,5m entre chaque spectateur amenuise les chances de voir des enceintes à guichets fermés dans le championnat espagnol.

Quant à l'Italie, les autorités sanitaires n'ont accepté pour le moment qu'une future augmentation de la jauge à 75%, fixée à 50% précédemment, qui devrait non seulement concerner la prochaine journée de Serie A, mais également la phase finale de la Ligue des Nations, organisée à Milan et Turin. Enfin l'Allemagne : les stades ne peuvent remplir que leurs tribunes à moitié, certaines régions ont autorisé les levées des jauges à condition d'avoir un schéma de vaccination complet. Bonne nouvelle également pour les pays d'Amérique du Sud, comme le Brésil et l'Argentine, qui devraient mettre en place une hausse progressive des jauges pour éviter une nouvelle vague de contamination.