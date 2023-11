Bayern Munich - FC Copenhague: les compositions officielles

La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le match entre le Bayern Munich et le FC Copenhague. Les Bavarois accueillent le club danois. À domicile, le Bayern s’articule en 4-2-3-1 avec Neuer aux cages, Davies, Goretzka, Upamecano et Laimer en défense. Au milieu de terrain on retrouve Kimmich qui sera épaulé par Guerreiro. Enfin, Müller, Tel, Coman et Kane animeront la défense bavaroise.

La suite après cette publicité

Le FC Copenhague s’organise en 4-3-3 avec Grabara dans les buts. En défense on retrouve Diks, Vavro, Jelert et Boilesen. Flak, Lerager et Diogo occupe le milieu de terrain. Roony Bardghji, Elyounoussi et Claesson animeront l’attaque.

Les compositions

Bayern Munich : Neuer - Laimer, Goretzka, Upamecano, Davies - Kimmich, Guerreiro - Coman, Müller, Tel - Kane

FC Copenhague : Grabara - Boilesen, Diks, Vavro, Jelert - Lerager, Flak, Diogo - Elyounoussi - Claesson - Roony