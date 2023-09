Aubameyang et Abardonado racontent les coulisses de la crise à l’OM

La suite après cette publicité

Cette conférence de presse était particulièrement attendue. Non pas parce que l’Olympique de Marseille se rend sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam ce jeudi en ouverture de la phase de groupes de Ligue Europa mais bien parce que les dernières heures ont été très agitées. Depuis mardi soir et la réunion avec des groupes de supporters qui a mal tourné, le club est sous tension. Première victime : Marcelino. L’Espagnol a rendu son tablier seulement trois mois après son arrivée. C’est donc Jacques Abardonado qui s’est présenté en conférence de presse ce mercredi, en compagnie de Pierre-Emerick Aubameyang.

L’ancien défenseur sera sur le banc demain en compagnie de David Friio, le directeur sportif marseillais pour lancer les Olympiens en C3. Une promotion express qu’il a appris il y a quelques heures à peine. «Je l’ai appris hier soir très tard par le biais de David Friio. C’est une fierté pour moi de pouvoir représenter ce club. Je dirige le groupe pour la première fois ce soir, mais ils sauront répondre présent, car ils savent l’importance de match. […] Oui, on échange avec David. Ça fait trois ans qu’on se connait, on sait se dire les choses. On a déjà beaucoup échangé par téléphone. On a des idées, mais vous les verrez demain soir», a-t-il d’abord confié avant de s’exprimer sur la crise des derniers jours. «Est-ce que c’est la crise ? C’est une question qu’il faudra poser aux dirigeants. J’essaye de répondre présent jusqu’au match et à l’entrainement. »

À lire

Qui est Rachid Zeroual, l’homme qui fait trembler la direction de l’OM ?

Aubameyang vide son sac

Si le coach par intérim de l’OM a essayé de rapidement esquiver le sujet de cette crise, Pierre-Emerick Aubameyang n’y a pas échappé également. L’ancien attaquant de Chelsea a tenu à mettre les choses au clair même s’il avait prévenu qu’il préférait parler terrain avant tout. «C’est une sacrée tourmente. Nous, on pense au match, c’est le plus important, on doit être concentré là-dessus. On attend de nous des résultats sur le terrain. Je n’ai pas grand-chose à dire de plus sur ça. Ce qui doit être la priorité, c’est se concentrer sur match de demain, mais on est humain, on pense à ça aussi (ndlr : la crise). On veut entendre parler que de foot, même si je me doutais que vous alliez poser des questions sur ça. On reste sur deux résultats qui nous restent en travers de la gorge, on doit redresser la barre, car on est l’OM. On doit bien jouer, gagner les matchs, car c’est le premier match de Coupe d’Europe.»

La suite après cette publicité

Cette crise arrive effectivement au pire moment pour Marseille qui reste sur des résultats décevants. Et le calendrier qui arrive ne risque pas d’arranger ça alors que l’OM se déplace donc à Amsterdam pour affronter l’Ajax avant de descendre à Paris pour le Classique face au PSG (puis Brighton et Monaco). De quoi mettre la pression sur les joueurs qui peuvent aussi avoir leur part de responsabilité dans cette situation. «Comme j’ai dit, quand on est à l’OM, on se doit de tout donner pour les résultats. Les deux derniers matches n’ont pas été ce qu’on attendait. On a un groupe talentueux, j’en suis sûr. On rentre dans une phase avec des matches importants, c’est un vrai test. On doit démontrer qu’on peut se surpasser. C’est un peu particulier, si on regarde le classement (3e de Ligue 1), on est encore là. Il n’y a pas drame. Je peux comprendre qu’on n’a pas su démontrer tout notre talent. Mais ça ne fait pas si longtemps qu’on est tous ensemble. Là, c’est une période test. Il faut faire avec, on doit faire avec. On doit rester uni, ensemble même dans ces situations chaotiques. Moi, je me sens super bien dans ce groupe, avec ces gars», a conclu celui qui reste sur 5 matches de Ligue 1 sans marquer. De l’intérieur, coach et joueurs veulent vite faire abstraction de la crise qui touche l’OM. Et on les comprend.