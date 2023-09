L’OM annonce le départ de Marcelino !

La suite après cette publicité

Igor Tudor n’a tenu qu’un an à Marseille, avant de rendre son tablier. Pour la deuxième fois depuis qu’il est président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria devait gérer le départ d’un de ses entraîneurs (après Jorge Sampoli). Très vite, le boss phocéen s’était tourné vers une vieille connaissance : Marcelino.

Proche de Longoria qu’il connaît depuis 2006, l’ancien coach de l’Athletic avait l’avantage d’être libre de tout contrat. Nommé le 23 juin dernier, l’Espagnol entamait sa première expérience à l’étranger. Une aventure qui a mal débuté, avec l’énorme échec en Ligue des Champions. Éliminé par le Panathinaïkos dès le 3e tour préliminaire, l’OM a rapidement dit adieu à la C1.

À lire

OM : les fans réclament la démission de Rachid Zeroual !

Marcelino s’en va déjà

S’en est suivi un début de saison mitigé en Ligue 1. L’OM restait au contact du leader monégasque, mais plusieurs contre-performances et la gestion du cas Ounahi commençaient à lui valoir des critiques. Finalement, c’est une réunion houleuse entre les groupes de supporters marseillais et la direction qui a poussé Marcelino à plier bagage. Mécontent des pressions imposées à la direction, l’Espagnol n’est plus le coach de l’OM.

La suite après cette publicité

«Dans la continuité du communiqué publié hier soir au sujet de l’équipe dirigeante, l’Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d’exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés. En conséquence de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur mission à l’Olympique de Marseille. Au vu du contexte, l’ensemble du club est extrêmement déçu de devoir faire face au départ d’un entraîneur et d’un staff technique, arrivés à Marseille seulement le 23 juin et pleinement engagés auprès du club, pour des raisons extra-sportives», peut-on lire sur le site du club olympien. Coach éphémère de l’OM, Marcelino signe un record puisqu’il est le technicien le plus rapide de l’histoire de l’OM à quitter son poste depuis l’année 2000.