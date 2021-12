Everton : Richarlison blessé et absent plusieurs semaines

Coup dur pour Rafael Benitez et les Toffees. Richarlison (24 ans), l'un des meilleurs joueurs d'Everton, va être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. L'international brésilien (32 capes, 10 buts) souffre d'une déchirure au mollet, contractée lors de la défaite du club de la Mersey sur la pelouse de Crystal Palace (1-3), dimanche lors de la 16ème journée de Premier League.

La suite après cette publicité

« [...] Une analyse complémentaire a révélé que le Brésilien avait subi une déchirure au mollet. Le joueur de 24 ans, qui a inscrit trois buts en championnat cette saison, devrait être absent pendant plusieurs semaines », précise notamment le communiqué publié par Everton ce mardi. Les Toffees, qui traversent une période compliquée malgré leur récente victoire contre Arsenal, se seraient bien passés de cette mauvaise nouvelle.

ℹ️ | An injury update on Richarlison, Andros Townsend and Seamus Coleman.