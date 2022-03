Ligue Europa : l'Olympique Lyonnais se contente du nul face à Porto et se hisse en quart de finale

Dans la deuxième salve des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa, seulement trois rencontres étaient prévues après l'expulsion du Spartak Moscou de la compétition après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, envoyant le RB Leipzig directement en quarts de finale. Parmi elles, l'Olympique Lyonnais recevait le FC Porto au Groupama Stadium après s'être imposé au Dragão la semaine passée par la plus petite des marges (1-0). Mais entre temps, les hommes de Peter Bosz avaient reçu une claque à domicile face au Stade Rennais, éliminé quant à lui de la Ligue Europa Conference.

Pour confirmer le résultat de la première manche, l'entraîneur néerlandais alignait le même onze proposé face au SRFC, avec Dembélé en pointe accompagné de Toko Ekambi et Faivre sur les ailes. Le technicien portugais Sérgio Conceição réalisait deux changements par rapport à l'équipe vaincue à Porto : Eustaquio et F. Vieira prenaient les places d'Uribe et Taremi, tous deux sur le banc. La première période de cette rencontre délivrait une confrontation dynamique et équilibrée entre les deux équipes, qui mettaient de l'impact dans chacune de leurs offensives.

Un nul suffisant à l'OL

Les locaux faisaient mouche avant la fin du premier quart d'heure grâce à son attaquant Moussa Dembélé, passeur décisif à l'aller. Lancé par un ballon piqué de Léo Dubois, l'ancien du Celtic s'emmenait le cuir dans la surface avant de tromper Diogo Costa (1-0, 13e). L'entame parfaite pour les Dogues afin de s'approcher des quarts de finale. Oui mais voilà, les Portistas réagissaient bien, d'abord dans le jeu, puis au score par l'intermédiaire de Pepê, auteur d'une superbe reprise de volée du droit (1-1, 27e). Les 22 acteurs de la rencontre se rendaient coup pour coup, multipliant les offensives, jusqu'à la mi-temps. Porto réussissait même à avoir l'ascendant sur son adversaire du soir grâce à Zaidu, très entreprenant sur son couloir gauche (39e, 41e) mais l'arbitre envoyait les joueurs à leurs vestiaires respectifs sur ce score de parité.

Au retour des vestiaires, le rythme du match repartait de plus belle, obligeant notamment Diogo Costa (49e, 63e, 66e) à se déployer dans sa surface. Défensivement, Lyon pouvait remercier son défenseur central depuis plusieurs semaines Thiago Mendes, précieux dans sa zone (5 dégagements, 4 interceptions). Le score ne bougeait pas jusqu'au coup de sifflet final (1-1) : l'OL se contente du match nul pour se qualifier en quart de finale de la C3 avant de connaître son adversaire ce vendredi. Dans les deux autres rencontres de la soirée, le Real Betis et West Ham rattrapaient leur retard du match aller et emmenaient respectivement l'Eintracht Francfort et le Séville FC en prolongation. Si les Hammers réussissaient à renverser la vapeur grâce à Andriy Yarmolenko (112e), les Verdiblancos s'inclinaient finalement de leur côté dans le temps additionnel de la deuxième période de la prolongation avec l'égalisation de Martin Hinteregger (120e +1) pour l'Entente.

Les résultats des matches de 21h :

Olympique Lyonnais 1-1 FC Porto : Dembélé (13e) / Pepê (27e)

Eintracht Francfort 0-1 (prolongation en cours) Real Betis : Iglesias (90e)

West Ham 1-0 (prolongation en cours) Séville FC : Soucek (39e)