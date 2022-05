LdC : Aleksander Ceferin s'énèrve sur l'incident de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo

Le 9 mars dernier, le PSG était éliminé par le Real Madrid en Ligue des Champions. Et à la pause, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo étaient allés, en colère, dans le vestiaire des arbitres pour pester contre certaines décision. A tel point que la police espagnole aurait même dû intervenir. L'UEFA a ensuite lancé un dossier disciplinaire contre les deux hommes forts du club de la capitale.

La suite après cette publicité

Mais depuis, pas de nouvelles. Interrogé par l'Equipe, le patron de l'UEFA Aleksander Ceferin - qui a qualifié le président parisien « de dingue de football. Il adore le PSG et membre apprécié du comité exécutif de l'UEFA » - a répondu à ce sujet, un peu agacé : « les théories conspirationnistes, c'est fantastique ! En Europe et un peu partout dans le monde, on pense toujours que tout est décidé dans une alcôve. C'est une blague. La commission de discipline a ouvert un cas et personne, ni vous ni moi, ne sait ce qu'elle va faire. Pourquoi devrais-je les appeler ? Je ne le fais jamais. Ni pour le fair-play financier. Je n'ai pas le temps pour cela. Et pour juger Nasser, il n'y avait pas d'urgence. Le PSG était éliminé ». C'est plutôt clair.