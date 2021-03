La Juventus fonce sur l'espoir Jesus Vazquez

La suite après cette publicité

Club connu en Espagne pour sa formation, le Valencia CF compte dans ses rangs notamment le jeune Jesus Vazquez (18 ans). Évoluant pour le moment avec la réserve, il a pourtant joué en équipe première cette saison en Coupe du Roi lors d'une victoire 4-2 après prolongations contre le Terrassa FC. Sous contrat jusqu'en juin 2022, il pourrait cependant changer d'air rapidement.

D'après la Gazzetta dello Sport et avec la confirmation de la Cadena Ser, la Juventus se serait positionnée pour s'offrir les services du joueur. Ce dernier serait pour le moment partagé et son avenir dépendrait en grande partie d'un départ ou non de José Gaya qui occupe le rôle de latéral gauche à Valence.