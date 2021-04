Real Madrid : Zinedine Zidane répond à la rumeur Mohamed Salah

La suite après cette publicité

Depuis quelques semaines, les rumeurs commencent à être de plus insistantes en Angleterre : Mohamed Salah pourrait bien quitter les Reds dans les mois à venir. Et là aussi, un nom de possible destination se dégage : le Real Madrid. En conférence de presse avant ce duel de quart de finale aller de Ligue des Champions entre Merengues et Reds, Zinedine Zidane a été interrogé à ce sujet.

« Ce n'est pas mon joueur. J'ai 25 joueurs ici, je suis content avec eux, on s'amuse ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est le match de demain, et jouer contre des footballeurs comme Salah », a ainsi répondu le Français, préférant éviter de trop en dire.