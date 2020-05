Valladolid : Hatem Ben Arfa encensé par un coéquipier

Après de longs mois d'inactivité et de recherche d'un nouveau club suite à son départ libre du Stade Rennais à l'été 2019, Hatem Ben Arfa (33 ans) a retrouvé un club et a signé dans les rangs du Real Valladolid de Ronaldo Nazario. Mais alors que la Liga est actuellement suspendue en raison de la pandémie de Covid-19, l'international français n'a disputé que 24 minutes en deux apparitions en championnat. Cela ne l'empêche pas d'avoir impressionné Jordi Masip (31 ans), son gardien chez les Bianquivioletas.

«Ses jambes, son physique... C'est clair qu'il est fait pour jouer au football, ça se voit. Il a été un grand professionnel et a fait un tel parcours... Il essaie de contribuer, d'aider l'équipe. Il est venu alors que la saison avait déjà commencé, après quelques mois d'inactivité. Et ça peut faire des ravages. Mais il était en bonne forme et il nous a démontré son immense qualité. Malheureusement, nous nous sommes arrêtés. C'est un joueur de haut niveau», a tout simplement confié l'ancien portier du FC Barcelone dans des propos rapportés par L'Equipe. Ben Arfa pourrait déjà changer de formation à l'issue de la saison alors qu'il intéresse la Sampdoria.