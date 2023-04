Oliver Kahn a trahi le vestiaire du Bayern Munich

La suite après cette publicité

Oliver Kahn est sur la sellette. Depuis l’élimination du Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions, et avant cela avec le départ de Julian Nagelsmann, le président du directoire est largement contesté. Il a perdu la confiance des supporters, lesquels ont déployé une banderole hostile à son encontre lors du retour contre Manchester City. Une réunion du conseil de surveillance doit se tenir le 22 mai pour décider de son sort et de celui de son directeur sportif, Hasan Salihamidzic.

Mais plus grave encore, il y a également de l’eau dans le gaz entre la direction et le vestiaire. On le sait depuis un petit moment, le courant a du mal à passer entre les différents pôles du club en ce moment. Les résultats et la perte de la première place en Bundesliga y sont pour beaucoup. Les déclarations qui en découlent également. D’après Bild, les joueurs en ont après Oliver Kahn depuis ses propos tenus face à la presse. Ils lui reprochent d’avoir dévoilé des informations qui auraient dû rester à l’intérieur du club.

Le vestiaire ne s’entend plus avec Oliver Kahn

Kahn leur a par exemple reproché publiquement leur attitude envers Nagelsmann. «J’essaie d’engager une conversation, de laisser les joueurs venir au bureau, d’écouter ici. À tout moment, nous avions une image très claire de la façon dont les joueurs pensaient et ressentaient quelle était la situation» avait-il lâché après le départ de l’ancien coach. En d’autres termes, les joueurs passent pour les boucs émissaires de ce limogeage, portant ainsi sur eux la responsabilité de cet échec.

Toujours selon le média allemand, une partie du vestiaire s’entendait bien avec Nagelsmann et poussait en faveur de son maintien. Il y aurait «une erreur de jugement» de la part de la direction souligne Bild. On comprend donc qu’Olivier Kahn est plus jamais contesté. Il a réussi à mettre le club à feu et à sang, pendant qu’Hasan Salihamidzic lui échouait à recruter un vrai numéro neuf qui a tant fait défaut au Bayern cette saison après le départ de Robert Lewandowski. Thomas Tuchel doit probablement se demander ce qu’il est venu faire dans cette galère.