Bayern Munich : le vestiaire est en colère contre Oliver Kahn

La suite après cette publicité

Contrairement aux apparences, le Bayern Munich n’est pas hermétique à la crise. Preuve en est avec cette saison controversée en Bavière. Éliminés de la Ligue des champions par Manchester City, les Bavarois pourraient perdre le titre de champion d’Allemagne au profit du Borussia Dortmund. Et tout ça après un changement d’entraîneur plus que suspect. Une situation qui remet en cause le statut du président des Munichois, Oliver Kahn.

L’ancien portier allemand et le directeur sportif, Hasan Salihamidzic, sont sur la sellette selon BILD. Les deux hommes se sont mis à dos le vestiaire depuis leur propos après l’expulsion de Julian Nagelsmann. Kahn a notamment utilisé le vestiaire comme prétexte pour le licenciement du coach de 35 ans. Ce qui n’a pas du tout été apprécié par la plupart des joueurs.

À lire

Bayern Munich : Hamann cartonne Tuchel et Kahn