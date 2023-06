Le PSG et l’OL parmi les clubs les plus valorisés du monde !

La suite après cette publicité

Dans un monde du football où la course à l’argent fait sa loi, les grands d’Europe se portent très bien, et ce, malgré l’émergence de plusieurs nouveaux riches. Le magazine américain Forbes vient d’ailleurs de publier la liste des clubs les plus valorisés de la planète football. Sans surprise, on retrouve toujours les mêmes noms en tête de ce classement.

Ainsi, le Real Madrid est le club le plus coté du monde puisqu’il est estimé à 5,6 milliards d’euros. Vainqueur de 14 Ligues des Champions, la Casa Blanca a vu sa valeur augmenter de 19% par rapport à 2022. Manchester United ne joue plus les premiers rôles sur la scène continentale, mais le géant anglais convoité par Sir Jim Ratcliffe et les Qataris vaut toujours de l’or (5,57 milliards d’euros). Sa valeur a même bondi de 30% depuis un an ! Englué dans de gros problèmes financiers, le FC Barcelone n’en reste pas moins un club qui pèse. Les Blaugranas complètent le podium avec une valeur estimée à 5,11 milliards d’euros, soit 10% de mieux qu’en 2022.

À lire

PSG : la folle confidence mercato de la soeur de Neymar

La MLS bien représentée

Ensuite, arrivent Liverpool (4,91 milliards d’euros), Manchester City (4,633 milliards d’euros) et le Bayern Munich (4,512 milliards d’euros). Côté français, le Paris Saint-Germain est logiquement le club le plus valorisé. Les champions de France possèdent une valeur de 3,9 milliards d’euros et affichent la plus forte progression du top 10. En effet, la valeur du PSG a augmenté de 32%. La deuxième écurie tricolore à apparaitre dans ce classement est l’Olympique Lyonnais. Les Gones sont 26e, avec une valeur de 681 M€. Eux aussi ont réalisé un grand bond avec 47% de progression par rapport à 2022.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne les surprises, à noter que la Juventus se classe onzième (2 milliards d’euros), mais la Vieille Dame est la seule équipe à avoir perdu en valeur puisqu’elle a reculé de 12%. Huitième (2,87 milliards d’euros), Chelsea stagne et affiche la même valeur que l’an dernier. Enfin, à noter que plusieurs formations de Major League Soccer (MLS) parviennent à se hisser dans le top 20, à l’instar du Los Angeles FC (17e, 928 M€) et de son rival, le LA Galaxy (18e, 858 M€).

Classement des clubs les plus valorisés de la planète football :

Real Madrid : 5,6 milliards d’euros

Manchester United : 5,57 milliards d’euros

FC Barcelone : 5,11 milliards d’euros

Liverpool : 4,91 milliards d’euros

Manchester City : 4,633 milliards d’euros

Bayern Munich : 4,512 milliards d’euros

Paris Saint-Germain : 3,9 milliards d’euros

Chelsea : 2,87 milliards d’euros

Tottenham : 2,59 milliards d’euros

Arsenal : 2,09 milliards d’euros



La suite après cette publicité

…