Newcastle a lâché 50 M€ pour s'offrir un sacré buteur dès cet hiver

Benfica parviendra-t-il à conserver Darwin Nuñez (22 ans) une troisième saison ? Aujourd’hui, un tel scénario relève davantage de la science-fiction. Malgré un contrat courant jusqu’en 2025, l’attaquant uruguayen (8 buts en 11 matches de Liga Bwin cette saison) est un élément très courtisé. Concrètement, une majeure partie des grands d’Europe (la Juventus, l’AC Milan, l’Inter, Manchester City, le Paris Saint-Germain et l’Atlético) est sur ses traces.

L’agent du buteur, Eduardo Lasalvia, en est d’ailleurs bien conscient et avait déclaré il y a un mois qu’il allait se rendre très prochainement à Lisbonne pour évoquer le futur de son poulain. « Nous sommes en contact avec Benfica et je vais en Europe ces prochains jours. Nous allons avoir une réunion avec Rui Costa, nous allons travailler sur une négociation qui aura lieu en juin ou en juillet prochain. »

Benfica a dit non

Et tout porte à croire que la négociation portera sur un transfert, et non sur une prolongation. D’ailleurs, Record nous apprend que Newcastle a tenté de griller la politesse à tous les courtisans du Sud-Américain. En effet, le journal portugais révèle que le responsable du recrutement des Magpies s’est rendu à Lisbonne vers le 20 octobre pour discuter avec le patron des Aguias, Rui Costa.

Les Toons ont ainsi proposé 50 M€ pour arracher Darwin Nuñez. Avant-dernier du classement de Premier League, le club du Tyneside veut absolument se renforcer et engager des renforts de poids. Doté désormais d’une manne financière XXL, Newcastle n’a pas su pour autant convaincre les Lisboètes qui ont poliment décliné l’offre. Car l’objectif de Benfica est clair : tous les prétendants sont renvoyés vers la clause libératoire de 150 M€ dans le but de négocier un transfert tournant autour des 100 M€.